Supercoppa Europea: Real Madrid-Atalanta, le scelte di Ancelotti e Gasperini

C’è sempre più attesa per quanto riguarda la sfida di stasera tra il Real Madrid e l’Atalanta di Gasperini, vincitrici rispettivamente di Champions ed Europa League, e con in palio la Supercoppa Europea. Probabile dal 1′ la presenza di Mbappè così come quella di Rodrygo e Bellingham. Tutto confermato invece per la squadra bergamasca, con Pasalic a supporto di De Ketelaere e Lookman viste le diverse assenze.

Real Madrid-Atalanta, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All. Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.