Gli azzurri cominciano nel migliore dei modi l’ATP Cup 2021, battendo in rimonta l’Austria per 2-1.

Singoli: l’Italia subito in svantaggio pareggia con Berrettini

A Melbourne il numero 100 Dennis Novak porta in vantaggio gli austriaci sconfiggendo 6-3 6-2 Fabio Fognini nel primo singolo in programma. Fatali al tennista ligure i quattro servizi persi, due per set. L’1-1 porta la firma di un ottimo Matteo Berrettini che ha sconfitto a sorpresa il numero 3 al mondo Dominic Thiem e vincitore degli ultimi US Open con il punteggio di 6-2 6-4. Il numero 10 Atp è sembrato molto concentrato e determinato, riducendo gli errori al minimo con un solo servizio perso in tutta la gara.

Fognini-Berrettini l’unione fa la forza

Il doppio è stato decisivo. La coppia Fogni-Berrettini sconfigge il team austriaco per 6-1 6-4 in un’ora esatta. Ottimo segnale da parte di Matteo Berrettini che, dopo un 2020 tormentato, riesce a imporre finalmente il suo gioco dimostrando una motivazione che sembrava persa. Nel caso domani l’Italia dovesse avere la meglio sulla Francia di Paire e Monfils, per gli azzurri si aprirebbero le porte della semifinale del torneo.

L e altre sfide del giorno

Novak Djokovic porta la sua Serbia alla vittoria in rimonta contro il Canada. Il n.1 al mondo pareggia l’iniziale svantaggio maturato dal singolare che ha visto contrapporsi Raonic (Canada) contro Lajovic (Serbia). Nel doppio la Serbia opta per una sostituzione, fuori Cacic dentro Krajinovic. Quest’ultimo, in coppia con Nole, riesce a sbaragliare la coppia canadese portando il risultato sul 2 – 1. Negli altri match disputati si segnala la vittoria della Spagna nei confronti dell’Australia e della Russia sull’Argentina.