Augsburg-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

Sta per ripartire il testa a testa nel campionato tedesco fra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. Per la diciassettesima giornata, il Leverkusen sarà ospite dell’Augsburg. Augsburg che al momento occupa l’undicesima posizione con 18 punti. Nelle ultime 4 gare ha messo a referto due sconfitte un pareggio e una vittoria, ma vorrà fare lo scherzetto al Bayer Leverkusen in piena lotta per il titolo. La squadra di Xabi Alonso occupa la prima posizione con 42 punti a +4 sul Bayern Monaco. I rosso neri nelle ultime partite hanno totalizzato 3 vittorie e un pareggio. La sfida che si giocherà alla WWK Arena ed vedrà il fischio d’inizio alle 15.30, sarà visibile su Sky Sport Arena.

Le probabili formazioni

Augsburg: Dahmen; Mbabu, Pfeiffer, Uduokhai, Gumny; Jensen, Maier, Dorsch, Engels; Tietz, Demirovic. All: Jess Thorup.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Stanisic; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick. All: Xabi Alonso.