Grande Italia in Australia. Alla sesta giornata degli Australian Open Fabio Fognini e Matteo Berrettini danno una grande lezione di tennis ai rispettivi avversari.

Fognini sovrasta De Minaur

Fabio Fognini approda agli ottavi di Melbourne per la quarta volta in carriera, l’ottava in tutti gli Slam, raggiungendo un mito come Adriano Panatta. Il tennista ligure ha inflitto una lezione di tennis all’australiano Alex De Minaur, battuto 6-4, 6-3, 6-4 in due ore e 9 minuti. Fabio riesce ad esprimere il suo splendido gioco fatto di accelerazioni, cambi di dritto lungolinea, rovesci incrociati. Fognini attento in difesa e chirurgico nei punti decisivi ha sempre avuto la partita in mano, dal primo all’ultimo game. L’azzurro sfiderà agli ottavi di finale Rafa Nadal,che ha sconfitto in tre set il britannico Norrie per 7-6 6-2 7-5.