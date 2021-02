Tennis, Australian Open: Sinner inizia bene vincendo agilmente il primo set ma poi si arrende 3-2 a Shapovalov

Australian Open – Jannik Sinner, fresco vincitore del Great Ocean Road Open, esce dall’Australian Open al primo turno. L’azzurro lotta per quasi 4 ore con il numero 12 Atp Denis Shapovalov ma cede con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. L’altoatesino parte fortissimo e vince un primo set senza storia. Il 19enne di San Candido perde i successivi due set, trovandosi sotto alla quarta frazione 1 – 3. Sinner non si arrende riuscendo a portare il match al quinto set con tanto cuore e altrettanta stanchezza. E proprio quest’ultima condiziona il game più importante. Alla decima ripresa Shapovalov chiude la partita alla seconda palla match guadagnando l’accesso al turno successivo.

Ieri Riccardo Piatti aveva dichiarato in un’intervista: “Non sono per niente preoccupato. Jannik è un po’ affaticato ma va bene così. E’ giovane. La cosa che sta facendo bene sono proprio queste esperienze piuttosto dure. Gli sono servite, secondo me, molto le due settimane di allenamento con Nadal, uno che tutti i giorni, sta lì, sta lì, sta lì su ogni palla. Anche Jannik è sicuramente un grande lavoratore però ha potuto toccare con mano che uno come Rafa, che ha vinto 20 Slam, è ancora più lavoratore di lui”, le parole di Piatti (fonte: SuperTennis). Il mentore e coach di Sinner ha previsto la partita con un giorno di anticipo: perseveranza e stanchezza sono rispettivamente la nota positiva e negativa della partita contro Shapovalov.

Australian Open, gli altri italiani

Esordio convincente per Camila Giorgi: la numero 1 azzurra si è liberata con un doppio 6-3 della kazaka Shvedova. Bene anche Sara Errani in rimonta su Qiang Wang per 2-6, 6-4, 6-4.Subito eliminati Stefano Travaglia e Gianluca Mager, battuti all’esordio rispettivamente dallo statunitense Frances Tiafoe e dal russo Aslan Karatsev.