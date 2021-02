Sinner supera Travaglia e vince

ATP Melbourne: Sinner batte Travaglia in finale nel derby tutto italiano. Si tratta del secondo trofeo vinto per l’altoatesino dopo la vittoria nell’Atp di Sofia.

Atp Melbourne, Sinner trionfa contro Travaglia

Atp Melbourne – Nella prima edizione del “Great Ocean Road Open Sinner s’impone 7-6, 6-4 in poco più di due ore sul cemento di Melbourne vincendo il suo secondo titolo Atp dopo quello conquistato a Sofia. Un derby combattuto lottato. Gli azzurri provati dai rispettivi precedenti incontri non si sono risparmiati, dando vita ad un match avvincente. Sinner vince come da pronostico ma la vittoria è del tennis italiano. Dopo 33 anni sono due italiani a sfidarsi in una finale del circuito Atp. L’ultima volta la vinse al CT Firenze, il 22 maggio 1988, Massimiliano Narducci su Claudio Panatta (3-6 6-1 6-4). Quest’ultimo ha parlato di Sinner a La Gazzetta dello Sport, dichiarando: “20 anni e testa da campione, maturità e lampi di genio. Vincerà un Grand Slam”. 33 anni dopo l’Italia è di nuovo protagonista del tennis internazionale. La Next Gen italiana scalpita e si vede. L’attesa è finita, l’Italia è tornata.

