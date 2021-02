Atp Cup 2021, Fognini e Berrettini sconfitti da Rublev e Medvedev

Melbourne – I russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev si sono imposti rispettivamente su Fabio Fognini e Matteo Berrettini. La Russia era l’unica squadra in tabellone con due giocatori classificati tra i primi 10.

Niente miracolo, la Russia trionfa

Senza storia la finale della competizione a squadre. Gli azzurri del coach Vincenzo Santopadre si arrendono al dominio incontrastato dei russi. Nette le sconfitte azzurre nell’antipasto degli Australian Open. Fabio Fognini non può niente contro la rapidità e la forza di Rublev che lo liquida con un solido 6-1 6-2. Il ligure si fa travolgere dal gioco del russo che non cede un centimetro e non perde nemmeno un servizio. “Sei più veloce di Speedy Gonzales”, scherza Fognini durante la partita. Infatti è stato evidente lo strapotere di Rublev che si vendica anche dei 5 precedenti a zero subiti da Fognini. Leggermente più combattuto il match tra Berrettini e Medvedev, sconfitto 6-4 6-2. Matteo si inchina allo strapotere del russo non senza combattere. Con orgoglio il tennista romano annulla diverse palle break ma non sfrutta i due doppi falli del russo. Il numero 4 al mondo è abile nello stancare il tennista azzurro ingaggiando scambi prolungati. Gli azzurri si arrendono ma i propositi per fare bene agli Australian Open ci sono tutti.

Australian Open 2021

Da domani prende il via il primo Slam della stagione. Saranno di scena ben 14 gli italiani che proveranno a vincere la competizione. Ci sarà una novità a cui non siamo più abituati. Gli Australian Open ospiteranno nuovamente la presenza fisica del pubblico per la prima volta dall’inizio della pandemia. Si apriranno le porte a un massimo di 30mila persone al giorno. Più o meno il 50% della capienza complessiva dell’impianto. Il limite sarà poi ridotto a 25mila nell’ultima settimana di torneo quando però si giocherà soltanto sul campo principale. Finalmente sprazzi di normalità.