L’Italia si regala la finale dell’ATP Cup contro la Russia. Sinner-Travaglia, derby tutto italiano per l’ATP 250 di Melbourne

L’Italia vola in finale di ATP Cup per la prima volta

ATP Cup 2021 – A Melbourne bastano i due singolari per mandare al tappeto la Spagna, priva di Rafa Nadal. Fabio Fognini sembra rinato. Il tennista ligure ha battuto con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-4 Pablo Carreno Busta, n.16 del mondo. Dopo aver perso i precedenti sette incontri, Fabio riesce a rompere la maledizione e, per la prima volta in carriera, si prende la rivincita nei confronti del tennista spagnolo. Mister Ace, Matteo Berrettini, ha battuto 6-3, 7-5 Roberto Bautista Agut, n.13 del mondo, ottenendo il pass italiano per la finale. Matteo mette a referto ben 13 aces, confermando il suo ottimo stato di forma. L’altra finalista sarà la Russia di Medvedev e Rublev che ha sfidato è battuto rispettivamente i tedeschi Zverev e Stuff.

Sinner-Travaglia, Italia padrona nell’ATP 250 di Melbourne

Atp 250 Melbourne – Una cosa è certa: sarà un italiano a trionfare al Great Ocean Road Open di Melbourne.

Jannik Sinner vola in finale a Melbourne. ha centrato la terza finale della carriera. Il 19enne di Sesto Pusteria ha battuto con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 il russo Karen Khachanov in oltre tre ore di gioco. Nella sua prima semifinale in carriera, Stefano Travaglia, n.71 ATP, ha battuto 6-3, 6-4, in un’ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, n.83 ATP. I due azzurri si sfideranno nel match previsto per il 7 febbraio. Sarà il primo derby tutto italiano su un campo di cemento. La Next Gen italiana sta dimostrando di poter competere a testa alt con tutti.