Australian Sinner: l’azzurro batte Zverev e conquista il suo terzo Slam della carriera

Sinner si conferma agli Australian Open

Infinito Sinner! Battuto Zverev per 6-3, 7-6, 6-3, e vince per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, terzo Slam della sua carriera. Parte fortissimo l’azzurro, che vince in nove game, in quarantasei minuti, e supera agevolmente il tedesco. Zverev prova a risponde e costringe Sinner al tie break. Nessun problema per l’altotetesino, che chiude per 7-6 il secondo set. Non c’è storia nel set conclusivo: vince Sinner per 6-3 e difende il titolo in Australia.