AZ Alkmaar-Fenerbahce, le ultimissime sulle formazioni

Torna in campo in Europa il Fenerbahce di Dzeko e Mourinho, che dopo l’ennesimo pareggio ha bisogno ora di una vittoria. Trasferta difficile però in Olanda perchè l’AZ Alkmaar non mollerà di un centimetro come fatto nelle altre gare.

AZ Alkmaar-Fenerbahce, le probabili formazioni:

AZ Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, de Wit; Clasie, Mijnans, P. Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo

Fenerbahce (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Soyuncu, Becao, Kostic; Fred, Amrabat; Kahveci, Tadic, Saint-Maximin; Dzeko