Balotelli torna in Serie A? L’attaccante si propone alla Salernitana

Mario Balotelli verso la Salernitana ha trovato conferme. L’attaccante dell’Adana Demirspor, fermo per infortunio, desidera la Serie A. Il calciatore si sarebbe proposto alla Salernitana, il club campano si sarebbe mostrato interessato. Futuro in Serie A per SuperMario? Staremo a vedere.