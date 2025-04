Baratro Lecce: Diao e Goldaniga compongono lo 0-3 del Como. Contestazione e fischi al Via del Mare

Sfida fondamentale più per il Lecce che per il Como in ottica salvezza. Al Lecce viene annullato un gol al 6′ di Krstovic per fuorigioco poi gli ospiti sono bravi a sbloccarla al 33′ con Diao che conclude in rete un delizioso assist di Nico Paz. Tutto ciò succede nel primo tempo perché poi nella ripresa subentra la stanchezza e si accendono i nervi quindi a pagarne le conseguenze è lo spettacolo. Al minuto 84 arriva Goldaniga di testa sulla punizione perfetta di Da Cunha a punire definitivamente le ambizioni del Lecce prima della doppietta di Diao al 91′ per un sonoro 0-3. Con questa vittoria il Como sale a 39 punti in classifica, praticamente certo della salvezza, e fa sprofondare i salentini che rischiano di finire in zona retrocessione dopo lo scontro diretto di domani tra Empoli e Venezia al Castellani.

Tabellino del match

Reti: 33′ 91′ Diao, 84′ Goldaniga

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly (46′ Berisha), Ramadani (79′ Rebic); Pierotti (54′ N’Dri), Helgason (54′ Pierret), Tete Morente (68′ Banda); Krstovic. All. Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alex Valle (45+1′ Moreno); Da Cunha, Perrone (82′ Engelhardt); Ikone (68′ Strefezza), Nico Paz (82′ Caqueret), Diao; Douvikas (82′ Gabrielloni). All. Fabregas

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: 21′ Coulibaly, 42′ Alex Valle, 45+4′ Ikone, 45+4′ Krstovic, 55′ Goldaniga, 73′ Perrone, 83′ Berisha