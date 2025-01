Barcellona – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida inedita in campo internazionale quella tra Barcellona e Atalanta. I blaugrana, grazie alla straordinaria rimonta di Lisbona, hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale, posizionandosi al secondo posto di classifica, alle spalle del Liverpool. I bergamaschi con in mano il proprio destino. Una eventuale vittoria in Catalogna garantirebbe alla formazione di Gasperini il pass per gli ottavi, senza passare dai play-off. La gara, in programma mercoledì alle 21, verrà trasmessa su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Barcellona – Atalanta, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.