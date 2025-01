Una doppietta di Retegui trascina l’Atalanta. Como battuto 2-1 in rimonta

Il Sinigallia fa da sfondo al suggestivo derby lombardo tra Como e Atalanta. Nella gara d’andata, i bergamaschi hanno trionfato in un emozionante 3-2. In Serie A, il bilancio tra le due squadre è in equilibrio, con sei vittorie a testa e sette pareggi. Il Como, reduce dal successo contro l’Udinese, cerca conferme per allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’Atalanta, invece, arriva sul lago senza vittorie in campionato nel nuovo anno, ma forte dei tre punti conquistati in Champions League contro lo Sturm Graz con un netto 5-0.

Como-Atalanta, bergamaschi trascinati dal solito Retegui. Ai comaschi non basta uno splendido Nico Paz

Ottimo primo tempo dei padroni di casa che mettono in difficoltà la Dea sin dai primi minuti di gioco, riuscendo a concretizzare la buona mole di gioco al 31′: cross basso di Fadera sul quale si avventa Nico Paz che con un bel sinistro di prima la piazza sotto la traversa e fa 1-0. Provano a reagire i bergamaschi ma la squadra di Fabregas si chiude molto bene, non concedendo spazi alla manovra atalantina, apparsa lenta e prevedibile. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa l’Atalanta aumenta i giri del motore e al 56′ ritrova il pareggio: buona conduzione del neo-entrato Brescianini, pallone dentro per Retegui che con una bella girata di sinistro fa 15 in campionato e soprattutto 1-1. I due protagonisti del pari sono scatenati e al 70′ confezionano il sorpasso: Brescianini agisce ancora sulla sinistra e serve un ottimo pallone al centravanti italo-argentino che controlla e con un preciso destro rasoterra fa 2-1 per l’Atalanta. Dopo il gol subito, prova ad accennare una reazione il Como, non riuscendo tuttavia a rimettere in piedi la gara. Vittoria fondamentale per l’Atalanta che centra il primo successo in Serie A del 2025 e manda segnali importanti al Napoli, impegnato tra poco meno di un’ora nel big match contro la Juventus.

Como-Atalanta, il tabellino

1-2

Reti: 31′ Paz (C); 56′, 70′ Retegui (A).

Ammoniti: 51′ Lookman (A); 66′ Jack (C); 88′ Brescianini(A); 90′ Samardžić (A), 93′ Cutrone (C).

Como(4-2-3-1): Butez, Engelhardt, Kempf(74′ Belotti), Dossena, Moreno(25′ Felipe Jack), Perrone(68′ Caqueret), Da Cunha, Fadera, Paz, Strefezza(68′ Cutrone), Diao. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Cutrone, Belotti, Fellipe Jack, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Verdi, Lesjak. Allenatore: Cesc Fabregas.

Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini(55′ Ruggeri), Djimsiti, Kolašinac, Cuadrado(55′ Brescianini), de Roon(45′ De Ketelaere), Éderson, Zappacosta(45′ Bellanova), Samardžić, Retegui, Lookman(78′ Toloi). A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalić, Zaniolo, Bellanova, De Ketelaere, Ruggeri, Palestra, Brescianini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.