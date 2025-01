Como – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri a caccia di risposte dopo il passo falso casalingo contro il Cagliari. La formazione di Conceição ha l’occasione di recuperare nel più breve tempo la condizione vista in Supercoppa per ritrovare la retta via anche in campionato. Davanti, però, c’è il Como, reduce da due risultati utili consecutivi e l’occasione di staccarsi dalla zona rossa della classifica. La gara, in programma il 14 gennaio alle 18, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Como – Milan, le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Goldaniga, Kempf/Iovine; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição .