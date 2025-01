Termina 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Como. Terza partita consecutiva senza vittorie per i biancocelesti

Gli ospiti riacciuffano il vantaggio iniziale di Dia con Cutrone. La Lazio non sa più vincere

Ritmo alto in avvio di partita con diverse occasioni per il Como nei primi 45 minuti. Al 4′ Nico Paz davanti a Provedel colpisce male il pallone nel tentativo di fare lo scavetto e il pallone termina sul fondo. Due minuti più tardi Kempf anticipa l’uscita di Provedel e di testa colpisce il palo. Il Como ci prova ma è la Lazio a passare in vantaggio con Boulaye Dia al 34′ che con un gran diagonale fa 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa riparte forte il Como e la Lazio si salva solo grazie a un grande Gigot ma al 58′ rimane in 10 per il doppio giallo a Tchaouna. Dopo diversi pericoli dalle parti di Provedel arriva il meritato pareggio degli ospiti con Cutrone al 72′ sull’ottimo cross di Strefezza dalla destra. Termina con un punto a testa tra Lazio e Como.

Tabellino del match

Reti: 34′ Dia, 72′ Cutrone

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (60′ Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (60′ Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Hysaj), Dele-Bashiru, Tchaouna; Dia. All. Baroni

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno (69′ Belotti); Da Cunha, Engelhardt; Strefezza (85′ Konè), Nico Paz (20′ Diao), Fadera; Cutrone (85′ Mazzitelli). All. Fabregas

Arbitro: Paride Tremolada

Ammoniti: 28′ Kempf, 51′ Pellegrini, 57′ Tchaouna, 63′ Diao, 63′ Rovella, 84′ Engelhardt

Espulsi: 58′ Tchaouna