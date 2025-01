Inter, interessamento per Nico Paz

Interesse del club nerazzurro per il calciatore in forza al Como. Sfida aperta al Milan.

L’avventura di Nico Paz in Italia, con la maglia del Como, procede nel migliore dei modi. In rete nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce, il calciatore di proprietà del Real Madrid ha già realizzato tre centri in questo campionato e raccolto numerosi consensi in Serie A. Su tutti c’è l’interessamento delle due milanesi.

Inter, sfida al Milan per Nico Paz

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, il Milan avrebbe messo nel mirino Nico Paz e potrebbe puntare sui rapporti positivi con il club madrileno. Tuttavia, tra problemi interni e cambio in panchina sembrano aver rallentato le operazioni, nella quale sembra esserci l’ombra dell’Inter, che avrebbe già avviato dei contatti, seppur non concreti, per capire la fattibilità di una possibile trattativa. Le valutazioni sono intorno ai 25 milioni, con affare simile a quello di Brahim Diaz in rossonero, ovvero con il mantenimento di alcune clausole per il controllo del calciatore.