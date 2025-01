Milan: in vista della Supercoppa una buona e una cattiva notizia

Il Milan, dopo un girone di andata travagliate che ha portato il club ad optare per il cambio di allenatore, ha la possibilità di dare risposte importanti in terra Saudita in Supercoppa Italiana. Per il nuovo tecnico Sergio Coincecao, c’è un recupero ma anche un forfait importante.

Pulisic ok, Leao prova per la panchina. Per Loftus e Musah si attende la rifinitura

Come raccolto dalla redazione di ‘MilanNews.it’, Pulisic è completamente recuperato e sarà a piena disposizione dell’allenatore portoghese. Per quanto riguarda Rafael Leao invece c’è molta più negatività poiché l’ala rossonera ha svolto ancora lavoro personalizzato e sembra che il massimo a cui possa ambire per il match contra la Juventus sia la panchina. La rifinitura di oggi sarà invece fondamentale per Loftus Cheek e Musah per capire se possano essere arruolabili o meno.