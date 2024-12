Milan: inizia l’era Coincecao. Le cifre dell’accordo e la clausola

Inserita una clausola unilaterale in favore del club nel contratto di Conceicao

Dopo un girone d’andata a dir poco deludente, il Milan ha deciso ,in seguito al pareggio contro la Roma, di esonerare il tecnico portoghese Fonseca; al suo posto arriva un altro portoghese, Sergio Coincecao che esordirà contro il figlio, in forza alla Juventus in Supercoppa italiana.

I dettagli del contratto di Conceicao

Conceicao col suo staff percepirà un milione fino al 30 giugno 2025: se il rapporto andrà avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni. Il tecnico portoghese ha infatti firmato un contratto fino a giugno 2026, ma il club si è riservato la possibilità, attraverso una specifica clausola di poter decidere in maniera unilaterale di interrompere il rapporto dopo i sei mesi.