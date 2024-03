Barcellona-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League al “Lluìs Companys” di Barcellona si preannuncia carico di tensione e aspettative. Dopo il pareggio per 1-1 nell’incontro d’andata, la sfida tra Barcellona e Napoli è tutt’altro che decisa. La rete di Lewandowski per i catalani e la risposta di Osimhen per i partenopei hanno lasciato aperti tutti gli scenari possibili per questo ritorno. Il Barcellona di Xavi arriva a questo incontro forte di 8 risultati utili consecutivi, ma non senza difficoltà, mostrando qualche segno di incertezza negli ultimi incontri, tra cui spicca il pareggio a reti inviolate contro l’Athletic Bilbao e la vittoria sofferta contro il Maiorca. La squadra cerca ora di rimanere concentrata per superare il Napoli e assicurarsi un posto nei quarti di finale, nonostante numerose assenze importanti tra cui Alonso, Balde, De Jong, Pedri, Gavi, Torres e con Raphinha in dubbio. Dal canto suo, il Napoli ha dimostrato momenti di qualità ma fatica a trovare continuità nella Serie A, trovandosi al 7° posto in classifica. La squadra di Calzona ha mostrato potenzialità nell’andata e in alcune vittorie eclatanti come quella contro la Juventus, ma ha inciampato recentemente nel pareggio casalingo contro il Torino. I partenopei si trovano di fronte alla sfida di dover offrire una prestazione eccellente a Barcellona per proseguire il loro cammino europeo.

Barcellona-Napoli, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Barcellona è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.87 su Snai e 1.95 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.75 mentre una vittoria del Napoli (segno 2) si trova anche quota 3.95. Ecco la comparazione quote di Barcellona e Napoli dei bookmakers: