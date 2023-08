Bari-Cittadella, le ultimissime sulle formazioni

Il Bari ospita il Cittadella nella terza giornata di Serie B. Biancorossi di Mignani in campo con il 4-3-2-1 con: Brenno tra i pali; Dorval, Zuzek, Vicari e Ricci in difesa; Koutsoupias, Maiello e Benali in mezzo al campo; Sibilli e Morachioli a sostegno dell’unica punta, Nasti. Veneti con il 4-3-1-2, così composto: Kastrati in porta; Carissoni, Pavan, Frare e Giraudo per il reparto difensivo; Kornvig, Branca e Amatucci a centrocampo; Vita dietro al duo composto da Pittarello e Magrassi in attacco.

Probabili formazioni:

Bari (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Benali; Sibilli, Morachioli; Nasti. All. Mignani.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Kornvig, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi. All. Gorini.