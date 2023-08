Bari-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Ospite del Bari: il Cittadella

Terza giornata di Serie B: al San Nicola di Bari arriva il Cittadella, questa sera alle 20.30. Buona partenza per i pugliesi che, dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Palermo nella prima giornata, hanno ottenuto la prima vittoria in trasferta a Cremona, lo scorso sabato. Tre punti nelle prime due, invece, per i veneti: dopo una prima vittoria contro la Reggiana, hanno perso la seconda sfida a Parma. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Benali; Sibilli, Morachioli; Nasti. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Kornvig, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi. All. Gorini