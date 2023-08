Calciomercato Roma, Spinazzola verso l’uscita | Il sostituto arriva dalla B

Oggi si è parlato di un possibile interessamento del Manchester United, che ha bisogno di un terzino sinistro e secondo quanto riportato dall’Inghilterra, avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Roma. E proprio per sostituire il calciatore ex Atalanta, che potrebbe lasciare la Capitale, i giallorossi potrebbero pensare ad Holm, retrocesso lo scorso anno con lo Spezia.

Non c’è solo la Roma sul calciatore però, perchè il club bergamasco ha raggiunto un accordo con lo Spezia sul prestito da 2,5 con il riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.