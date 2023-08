Sampdoria-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria chiamata alla vittoria

Terza giornata di campionato: al Ferraris di Genova, ospite della Sampdoria, arriva il Venezia. Blucerchiati di Andrea Pirlo, dopo una buona partenza nella prima giornata, devono riscattare la sconfitta rimediata sabato scorso nel match casalingo contro il Pisa. Buona partenza per i veneti, invece, a quota quattro punti nelle prime due (vittoria nella prima contro il Como, pareggio nella seconda contro il Cosenza). L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Ricci, Yepes, Verre; Borini, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Johnsen; Phojanpalo. All. Vanoli