Empoli-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Al Carlo Castellani i padroni di casa dell’Empoli ospiteranno il Cittadella per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Empoli – Cittadella, probabili formazioni

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Haas, Ranocchia; Baldanzi, Henderson, Gyasi; Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Kornvig; Tessiore; Maistrello, Baldini. Allenatore: Edoardo Gorini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Mediaset, che detiene i diritti televisivi per la Coppa Italia, in chiaro su Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.