Bari-Palermo, le probabili formazioni. Nasti dal 1′

Le probabili formazioni di Bari-Palermo

Finalmente ricomincia anche il campionato di Serie B, e come anticipo ci offre un Bari Palermo, che mette di fronte due deluse dello scorso campionato, con i Galletti che hanno perso la Serie A all’ultimo secondo al San Nicola, mentre i rosanero non riuscirono a qualificarsi all’ultima giornata per i Playoff.

Bari e Palermo sono due cantieri aperti, e sicuramente le due squadre a fine calciomercato avranno in rosa degli elementi in più, ma tanto basta per farci godere questa sera di un bello spettacolo.

Le due squadre scenderanno in campo questa sera al completo, Corini deve rinunciare al solo Aurelio, Mignani farà esordire dal 1′ Menez che avrà il compito di servire le punte NAsti e Diaw.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Menez; Nasti, Diaw. All. Mignani

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini