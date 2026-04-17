Il calciomercato Lazio si sta concentrando molto intorno alla scelta del prossimo allenatore visto che con Maurizio Sarri i rapporti sono sempre più inclinati. Claudio Lotito e Fabiani stanno cercando di capire chi potrebbe far esprimere al meglio la propria società. Nelle ultime ore una notizia clamorosa: spunta Sergio Conceicao.

Calciomercato Lazio, per la panchina spunta Conceicao

Conceicao sta attirando l’attenzione di importanti club europei, ma nelle ultime ore è rientrato anche nel mirino della società Lazio. Il tecnico, con alle spalle già due esperienze con squadre della Serie A, conosce benissimo il nostro campionato e potrebbe sostituire benissimo il tecnico toscano. Nelle ultime ore, il tecnico portoghese è stato accostato non solo alla Lazio, anche Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato all’ex Milan per sostituire Antonio Conte, sempre più lontano dal Napoli. in particolare che sembrano interessate al suo profilo: Napoli e Lazio. Il tecnico, che vanta una carriera di successo in Europa, potrebbe fare ritorno in Italia dopo un’esperienza con il Milan nella stagione 2024-2025, cosa che gli ha permesso di acquisire una conoscenza diretta del campionato italiano.

La notizia clamorosa è stata riportata da Footmercato, dove si sottolinea che Napoli e Lazio sono tra le squadre che hanno messo nel mirino Conceição, valutando la possibilità di un suo ritorno in Italia. Entrambe le squadre hanno pensato al portoghese perché possiede le qualità giuste per guidare un progetto ambizioso.