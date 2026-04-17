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venerdì, Aprile 17, 2026
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Sampdoria-Monza, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza

Di
Salvatore Ciotta
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Questa sera nell’anticipo della 35^ giornata del campionato di Serie B; a Marassi si sfidano Sampdoria e Monza, con i blucerchiati alla ricerca di una vittoria salvezza, mentre i biancorossi di Bianco sono in lotta per la promozione diretta in Serie A con Venezia e Frosinone.

Non ci sono particolari problemi di formazione per i due tecnici, con Lombardo che in attacco schiera Brunori con alle spalle Pierini e Begic, mentre Bianco recupera Petagna che  sarà titolare insieme a Dany Mota.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA: Martinelli, Di Pardo, Giordano, Altare, Viti, Conti, Esposito, Begic, Barak, Pierini, Brunori.

MONZA: Thiam, Ravanelli, Lucchesi, Delli Carri, Birindelli, Azzi, Obiang, Pessina, Colpani, Mota Carvalho, Petagna.

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