Baroni-Lazio, è già futuro: pronto il rinnovo con adeguamento

Baroni e la Lazio ancora insieme

Marco Baroni sta vivendo un momento d'oro sulla panchina della Lazio. L'ex allenatore del Verona ha saputo conquistare tifosi, squadra e società con il suo lavoro, mandando in totale estasi l'intero ambiente biancoceleste. Neppure il presidente Claudio Lotito nasconde il suo entusiasmo e, secondo quanto scritto da La Repubblica e riportato da "lalaziosiamonoi.it", sarebbe già pronto a blindare il tecnico con un nuovo contratto. L'attuale accordo di Baroni, firmato in estate, prevede una scadenza nel 2026 e un ingaggio di 1,3 milioni di euro netti a stagione, arricchito da bonus significativi: 50.000 euro per la vittoria della Coppa Italia, 150.000 euro per il piazzamento in Champions League e un premio speciale in caso di scudetto. Tuttavia, il patron laziale starebbe progettando un rinnovo fino al 2027, con un adeguamento che porterebbe la parte fissa dello stipendio a 2 milioni di euro annui. Un riconoscimento meritato per un allenatore che ha saputo trasformare la Lazio in una squadra ambiziosa e capace di far sognare i tifosi. Secondo le indiscrezioni, il nuovo contratto potrebbe essere formalizzato già nella prossima primavera, a testimonianza della fiducia totale riposta nell'attuale progetto tecnico. Con risultati in crescita e un ambiente galvanizzato, Marco Baroni si sta affermando non solo come il leader ideale della Lazio, ma anche come uno degli allenatori più apprezzati del panorama calcistico italiano.