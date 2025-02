Baroni: “Rovella è in crescita costante. Pedro? Gli ho detto che deve farmi ancora quattro anni”

Il tecnico contento per il ritorno alla vittoria in casa in campionato

Marco Baroni ha analizzato ai microfoni di Dazn la larga vittoria contro il Monza per 5-1.

Le parole di Baroni

“A Pedro ho detto che deve fare ancora quattro anni. Mi entusiasma ogni volta vederlo allenare e giocare così. Spero di allungargli la carriera. Ho sempre lavorato su tutti, la mia attenzione è rivolta soprattutto a chi non è protagonista durante le partite. Stiamo lavorando sul nostro calcio, deve essere offensivo e che piace. Noi che attacchiamo molto, dobbiamo lavorare sulla riconquista immediata della palla. Per me la squadra è stata brava lì, nel primo tempo forse potevamo fare meglio nella finalizzazione. Sono contento che oggi i ragazzi abbiano fatto una partita importante. Rovella è un ragazzo in crescita costante, non solo in partita ma anche in allenamento”.