Barzagli sulle italiane in Champions: “Tutte hanno ostacoli difficili ma solo una è favorita”

Andrea Barzagli ex giocatore della Juventus ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” sulle sue sensazioni in vista delle prossime partite di champions league delle squadre italiane, ecco le sue parole.

Le parole di Barzagli sulle italiane in Champions

“I nerazzurri stanno attraversando un grande momento, fanno grandi numeri in Italia e hanno grande fiducia dall’anno scorso. Trova un Atletico diverso da quello che conoscevamo, ora concede di più ma ha qualità, prova a giocare. Morata e Griezmann sono una gran coppia, l’eventuale assenza di Alvaro peserà”.

Sulla Lazio di domani sera: “La Lazio può sfruttare la sconfitta di domenica con il Leverkusen che ha portato nervosismo. Ma attenzione perché squadre così si riaccendono subito. Il Bayern resta più forte della Lazio, che però può giocarsela”.

Poi sul Napoli: “Al di là dell’addio annunciato di Xavi, il Barça quest’anno ha avuto problemi: ha inserito tanti giovani e perso la straordinaria solidità difensiva della stagione scorsa. Ma la gioventù sa produrre anche colpi improvvisi. Resta un ostacolo difficile per il Napoli, che non se la passa ancora tanto bene, perché non ha trovato certezze e alterna partite buone ad altre meno buone”.