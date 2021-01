La compagine capitolina, nonostante l’assenza di Olasewere, combatte per metà gara al PalaBarbuto e riesce a resistere per due quarti contro la GeVi Napoli.

Cronaca della partita



La GeVi Napoli scende in campo schierando Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini; l’Atlante Eurobasket Roma, che deve fare a meno di Jamal Olasewere, assente per problemi fisici dell’ultimo momento, risponde con Daniele Magro al suo posto in quintetto di fianco a Romeo, Gallinat, Bucarelli e Cicchetti.



I campani partono forte e il parziale di 10-0 obbliga coach Pilot a chiedere un timeout dopo poco meno di 2 minuti dall’inizio. Dopo la strigliata del mister, la squadra capitolina si riprende e riesce a riavvicinarsi grazie a Bucarelli e Cicchetti, riducendo lo svantaggio di 3 punti e portando il risultato sul 12-9 per la squadra di casa a 4 minuti dalla fine del primo quarto. Ancora Cicchetti riesce a portare il punteggio sul 14 pari a 2 minuti dalla fine del quarto. Alla fine del periodo il punteggio è di 20-20.



All’inizio del secondo quarto i romani riescono a trovare il primo vantaggio, ma i campani si rifanno sotto e portano il punteggio sul 29-23 a 6 minuti dalla fine del secondo quarto, costringendo coach Pilot a spendere un altro timeout. Anche questa volta il timeout è positivo per i ragazzi dell’Atlante che pur non brillando riescono a rimanere a galla con il punteggio. Tuttavia, la squadra di casa riesce a mettere a segno un parziale di 6-0, interrotto da un libero di Magro, prima della tripla siglata dalla GeVi Napoli, che porta il risultato sul 42-32 alla fine del secondo quarto.



All’inizio del terzo quarto la GeVi Napoli parte forte con Parks, a cui segue la replica di Bucarelli. Un jumper di Cicchetti porta il punteggio sul 46-38 dopo due minuti e mezzo della terza frazione. I padroni di casa però continuano a spingere e segnano un ampio distacco grazie al minibreak di 13-4. Roberto Gallinat, top scorer capitolino, porta i romani sul -15 a 2 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. I campani riescono sulla sirena portare il vantaggio sul +19, grazie alla schiacciata di Iannuzzi, concludendo il periodo con un punteggio di 63-44



l’Atlante Eurobasket Roma non riesce a ridurre lo svantaggio ma non smette di lottare e conclude l’ultima frazione in sostanziale pareggio, dimostrando di non aver mollato il colpo.



Un Pilot senza voce affida il commento a fine gara al coach Andrea Crosariol: “Con una corazzata come quella campana, è difficile giocare, tanto più in trasferta. L’assenza di un giocatore dello spessore di Jamal Olasewere ci ha inoltre condizionato molto, essendo abituati a rotazioni più lunghe. Non sono comunque scusanti: rimedieremo con il lavoro in palestra.”



Risultato finale e formazioni

GeVi Napoli – Atlante Eurobasket Roma 80-60

GeVi Napoli: Zerini 3, Aldi 1, Iannuzzi 13, Klacar, Tolino, Parks 15, Sandri, Marini 18, Mayo, Uglietti 12, Lombardi 10, Monaldi 8

All. Sacripanti

Ass. All. Cavaliere, Trojano



Atlante Eurobasket Roma: Olasewere n.e., Ludovici n.e., Gallinat 19, Cepic 2, Fanti 2, Cicchetti 10, Bischetti n.e., Magro 13, Staffieri, Romeo 4, Bucarelli 10

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi