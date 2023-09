“Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura” arriva in Senato con il supporto della Senatrice Daniela Sbrollini

La campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza delle emozioni attraverso lo sport allo scopo di prevenire atti di violenza e di bullismo, ideata da Carmen De Gironimo, verrà presentata in Senato su iniziativa della Senatrice Daniela Sbrollini mercoledì 13 settembre alle ore 18:00.

Ideatrice di “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”, Carmen De Gironimo ci tiene ringraziare coloro i quali hanno sostenuto la campagna: «Sono grata ai valorosi patrocini di FIGC, FIDS, ADISE, Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, che rappresentano per noi di Emotional & More una spinta motivazionale ed emozionale nel trasmettere i messaggi di rispetto e aggregazione per cui ho ideato questo progetto sociale. Unire calcio e danza significa arrivare in quasi tutte le famiglie. Grazie al presidente Gravina e al presidente Vito Tisci per la fiducia e per le persone che sono prima ancora dei ruoli. Grazie alla presidente FIDS Laura Lunetta donna speranzosa verso un mondo migliore, per essersi unita al progetto. Grazie a Rocco Galasso che sa come scendere in campo e parlare dritto ai giovani e al Presidente Marotta. Grazie a Michele Grillo e Luca Massaccesi per essere una colonna portante attraverso presenza e patrocinio».

Il progetto è costituito da tre pilastri: una kermesse sportiva, “Emotional & Sport”, che avrà luogo in più tappe, a partire da Coverciano e Milano; un seminario itinerante intitolato “Fattore emotivo nello sviluppo delle prestazioni atletiche”, già divulgato in LUM per il corso in Management delle Società Calcistiche; un format televisivo in fase di produzione grazie al prezioso lavoro di AR Production, capeggiata dal talentuoso professionista Alfredo Rizzo. Si ringraziano Mino Distante e la sua Antenna Sud per il sostegno.

Carmen De Gironimo conclude con una promessa a tutti i sostenitori: «Continuerò a metterci anima e cuore in questo progetto e a scegliere il nostro staff, gli sportivi, gli artisti e chiunque ne farà parte accuratamente con, fra le altre, una prerogativa da cui in ogni mia ideazione non posso prescindere: l’eleganza dell’anima».