Bayer Leverkusen-Mainz, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Bayer Leverkusen e Mainz 05 si presenta come un confronto tra due squadre in momenti molto diversi della stagione. Il Bayer Leverkusen, attualmente al primo posto in Bundesliga con una performance impressionante di 18 vittorie e 4 pareggi in 22 partite, mostra una solidità offensiva e difensiva notevole, avendo segnato 57 gol e subendone solo 15​​. La squadra di Xabi Alonso si distingue per un attacco micidiale, guidato da figure chiave come Amine Adli, che ha dimostrato grande versatilità e capacità di adattarsi a ruoli offensivi avanzati in assenza di Victor Boniface, infortunato​​. Dall’altra parte, il Mainz 05 si trova in una situazione più complicata, occupando la 17ª posizione in classifica. La squadra ha mostrato difficoltà soprattutto in trasferta, non avendo ancora vinto nessuna partita fuori casa in questa stagione di Bundesliga.