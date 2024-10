Bayer Leverkusen-Milan 1-0 Rossoneri belli ma sfortunati, decide il solito Boniface

Il Milan perde a Leverkusen a testa alta, il pareggio era sicuramente il risultato più giusto, ma sotto porta gli attaccanti rossoneri sono stai imprecisi ed anche un pò sfortunati.

Il Leverkusen poteva passare in vantaggio già nel primo tempo, ma la rete segnata da Boniface su cross di Garcia viene annullata. Poi Maignan compie tre interventi decisivi su tiri di Grimaldo ed Adli. Nella ripresa arriva subito il vantaggio dei tedeschi, Maignan para su Wirtz, ma il pallone arriva a Boniface che insacca. Da qui in poi i rossoneri sono protagonisti e sfiorano il pareggio in diverse occasioni, ma è di Morata l’occasione migliore con un colpo di testa che sfiora il palo alla destra di Hradecky.

Il tabellino

Bayer Leverkusen-Milan 1-0

MARCATORI: 51′ Boniface (L):

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia (75′ Andrich), Grimaldo; Adli (82′ Palacios), Wirtz; Boniface (75′ Terrier). All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic (79′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Abraham (62′ Morata). All. Fonseca.

ARBITRO: Sandro Schärer (SUI)

AMMONITI: 9′ Garcia (L), 74′ Frimpong (L).