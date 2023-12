Molde arriva a questa partita con un buon spirito competitivo, avendo dimostrato forti prestazioni in Europa League. Tuttavia, l’assenza di Emil Breivik a causa di un infortunio è un duro colpo per la squadra, che dovrà fare affidamento su altri giocatori chiave come Kristian Eriksen. Il Molde si trova in una posizione dove ogni punto è cruciale per il loro avanzamento nel torneo, quindi ci si può aspettare una performance determinata e focalizzata contro un avversario di alto calibro come il Leverkusen​​.