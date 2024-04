Bayern Monaco-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

All’Allianz Arena arriva l’Arsenal per tentare l’impresa contro un Bayern più forte sulla carta ma con qualche problemino sotto la gestione Tuchel. Il 2-2 dell’andata tiene tutto aperto e i Gunners sanno come fare male ai bavaresi. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Infinity+, Skygo e Now TV mercoledì 17 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Havertz. All. Arteta