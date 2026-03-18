Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Marzo 18, 2026
Home Serie A Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
83
GIANLUCA SCAMACCA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Serata Champions League, ritorno degli ottavi di finale, questa sera alle ore 21, all’Allianz Arena di Monaco, si giocherà Bayern Monaco-Atalanta. La partita verrà guidata dall’arbitro francese B. Bastien. L’andata, disputatasi una settimana fa a Bergamo, è terminata con un bruttissimo risultato per la formazione italiana: 6-1 per i bavaresi. Un risultato quasi impossibile da ribaltare in casa dei tedeschi, ma la formazione di Palladino proverà a fare l’impresa.

Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni

Il Bayern Monaco è la solita macchina da guerra, sia in campionato che in Europa. La scorsa settimana, per la gara di andata, i bavaresi hanno sconfitto 6-1 gli italiani. In questo modo hanno messi quasi al sicuro la qualificazione. Questa sera non dovrebbe essere molto complicato per i tedeschi, ma non bisogna abbassare la guardia perché l’Atalanta potrebbe approfittarne.

L’Atalanta arriva a Monaco con un brutto risultato da ribaltare. I bergamaschi ci proveranno a rifarsi sul 6-1 dell’andata. Non sarà semplice.

Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta, in campo stasera alle 21:

Bayern Monaco (4-2-3-1) Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino

Bayern Monaco-Atalanta, dove vederla

La partita di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598