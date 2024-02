Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach, probabili formazioni e dove vederla

Ventesima giornata di Bundesliga: all’Allianz Arena, ospite del Bayern Monaco, arriva il Borussia Mönchengladbach, dodicesima forza del campionato. I bavaresi hanno approfittato del passo falso del Bayer Leverkusen, avvicinandosi a due punti dalla vetta, e vogliono dare continuità per tentare il sorpasso. Borussia Mönchengladbach, reduce dal pareggio contro proprio contro la capolista, proverà a portare un altro risultato importante contro la seconda. Il match, in programma sabato alle 15.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, de Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sane, Musiala, Tel; Kane. All. Tuchel.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (5-3-2): Nicolas; Honorat, Scally, Friedrich, Elvedi, Netz; Kone, Weigl, Neuhaus; Siebatcheu, Hack.