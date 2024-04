Bayern Monaco-Colonia, probabili formazioni e dove vederla

Aspettando una sfida di ritorno molto agguerrita in Champions contro l’Arsenal il Bayern Monaco vuole concludere bene in campionato. La squadra di Tuchel però venderà cara la pelle in queste ultime giornate di Bundesliga e la gara di quest’oggi andrà in onda su Sky.

Bayern Monaco-Colonia, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Pavlović, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

COLONIA (4-4-2): Schwäbe; Thielmann, Hübers, Chabot, Finkgräfe; Alidou, Huseinbašić, Ljubicic, Kainz; Adamyan, Tigges.