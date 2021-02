Il Benetton Rugby affronta il Connacht per il tredicesimo turno di Guinness PRO14 2020/2021 venerdì 26 febbraio. Tengono testa agli avversari per tutto il match ma sono gli irlandesi a portarsi a casa il risultato.



Il match

La formazione allenata da Kieran Crowley ha lo spirito giusto, contiene le accelerate di Connacht, ma non evita la meta di Bealham. Poi gli uomini di Crowley risalgono campo e aumentano di pericolosità. Tra le fila degli ospiti è ammonito Delahunt e in superiorità numerica i biancoverdi colpiscono e fanno male con due mete siglate da Ruggeri e Sarto, andando all’intervallo avanti 14-7. Nella ripresa gli irlandesi segnano la meta del pari subito con McAllister, poi la gara si fa spigolosa e i Leoni con Padovani piazzano per il +3 a pochi minuti dal termine, però è Aki a siglare la marcatura per il 19-17 degli ospiti ad un attimo dal termine di gioco.

Il tabellino

Marcature: 17′ meta Beahlam tr. Fitzgerald, 35′ meta Ruggeri tr. Padovani, 38′ meta Sarto tr. Padovani; 41′ meta McAllister tr. Fitzgerald, 76′ p. Padovani, 79′ meta Aki.

Note: 34′ cartellino giallo a Delahunt (CON). Trasformazioni: Benetton Rugby 2/2 (Padovani 2/2); Connacht Rugby 1/2 (Fitzgerald 1/2). Punizioni: Benetton Rugby 1/1 (Padovani 1/1). Man of the match: Eli Snyman (BEN).



Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito, 13 Joaquin Riera (69′ Ratuva Tavuyara), 12 Luca Morisi, 11 Leonardo Sarto, 10 Edoardo Padovani, 9 Dewaldt Duvenage (c), 8 Riccardo Favretto, 7 Manuel Zuliani (71′ Giovanni Pettinelli), 6 Davide Ruggeri, 5 Eli Snyman, 4 Irné Herbst (61′ Matteo Canali), 3 Ivan Nemer (63′ Zac Nearchou), 2 Corniel Els (61′ Tomas Baravalle), 1 Thomas Gallo (63′ Nicola Quaglio).

A disposizione: 21 Alberto Sgarbi, 22 Luca Petrozzi.

Head Coach: Kieran Crowley.



Connacht Rugby: 15 Tiernan O’Halloran, 14 Peter Sullivan (58′ John Porch), 13 Tom Daly, 12 Bundee Aki, 11 Alex Wootton, 10 Conor Fitzgerald, 9 Kieran Marmion (63′ Caolin Blade), 8 Paul Boyle, 7 Jarrad Butler (c), 6 Eohgan Masterson (41′ Jonny Murphy, 44′ Eoghan Masterson, 68′ Sean Masterson), 5 Gavin Thornbury (65′ Niall Murray), 4 Oisin Dowling, 3 Finlay Bealham (55′ Dominici Robertson-McCoy), 2 Shane Delahunt (65′ Jonny Murphy), 1 Paddy McAllister (20′ Denis Buckley, 30′ Paddy McAllister, 55′ Denis Buckley).

A disposizione: 22 Jack Carthy.

Head Coach: Andy Friend.