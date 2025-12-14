Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Messo da parte lo stop europeo di San Siro contro il Liverpool, l’Inter di Cristian Chivu vola a Genova per la quindicesima giornata di Serie A. Due le vittorie consecutive in campionato per i nerazzurri, usciti trionfanti dalla difficile sfida contro il Como nell’ultima gara. Genoa in grande spolvero dall’altra parte, con un cinque risultati utili consecutivi e due vittorie – rispettivamente contro Verona e Udinese – nelle scorse due. La gara, in programma alle 18, sarà visibile su DAZN.

Genoa-Inter, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2):Leali; Mercandalli, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Bisseck, Akanji; Dimarco, Mkhitaryan, Zieliński, Barella, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.