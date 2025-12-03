Atalanta-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Questa settimana è tempo di Coppa Italia, tra le gare previste per oggi c’è anche Atalanta-Genoa. Il match al Gewiss Stadium avrà fischio d’inizio alle ore 15 e verrà gestito dall’arbitro Mario Perri.

Atalanta-Genoa, probabili formazioni

L’Atalanta pronta a giocarsi gli ottavi della coppa Italia. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, battuta 2-0 nell’ultimo turno di Serie A. Una gara importante per la Dea che tra gli obietti stagionali ha sempre la coppa nazionale.

Il Genoa di De Rossi ha vinto contro l’Hellas Verona per 2-1 al Ferraris in campionato, arriva al Gewiss Stadium con una carica in più. Il tecnico romano sta già facendo la differenza e si vede.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Kolasinac, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Hien, Zappacosta, Bernasconi, De Roon, Brescianini, Ederson, Scamacca, Sulemana, Samardzic, Maldini. Indisponibili: Bakker, Scalvini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

GENOA (3-5-2): Siegrist; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Stanciu, Ellertsson; Ekhuban, Ekhator. All. De Rossi. A disposizione: Sommariva, Leali, Marcandalli, Onana, Carboni, Thorsby, Martin, Messias, Cuenca, Fini, Venturino, Vitinha, Colombo. Indisponibili: Malinovskyi, Sabelli, Gronbaek, Cornet. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Dove vedere Atalanta-Genoa

Il match tra la Dea ed il Grifone che andrà in scena alle 15 questo pomeriggio al Gewiss Stadium, sarà visibile in diretta su Italia 1 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.