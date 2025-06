Benfica-Auckland City, le probabili formazioni e dove vederla

All’Inter&Co Stadium di Orlando, Florida, va in scena Benfica-Auckland City, gara valevole per la seconda giornata del gruppo C del Mondiale per Club FIFA. I portoghesi dovranno fare a meno di Andrea Belotti, espulso nel pareggio contro il Boca Juniors e si affidano a Pavlidis, supportato da Bruma e Di Maria; gli australiani devono reagire dopo il pesantissimo 10-0 patito contro il Bayern Monaco e ci proveranno schierando il tridente formato da Manickum, Bevan, Yoo. La partita, in programma alle 18:00 (ora italiana) di venerdì 20 giugno, verrà trasmessa su DAZN.

Benfica-Auckland City, le probabili formazioni

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Renato Sanches; Di Maria, Pavlidis, Bruma. All. Lage.

AUCKLAND CITY (4-3-3): Tracey; Murati, Mitchell, Boxall, Lobo; Garriga, Ilich, Den Heijer; Manickum, Bevan, Yoo. All. Posa.