Il secondo ottavo di finale del Mondiale per Club FIFA è Benfica-Chelsea: la vincitrice sfiderà una tra Palmeiras e Botafogo ai quarti di finale. Entrambe le formazioni si presenteranno con un 4-2-3-1: Lage pensa di schierare Renato Sanches e Barreiro in mediana, con Di Maria, Kocku e Akturkoglu alle spalle di Pavlidis. Maresca, invece, risponde con Nkunku, Pedro Neto e Palmer dietro all’unica punta Delap. La partita, in programma sabato 28 giugno alle 22:00, verrà trasmessa su Canale 5 e DAZN.

Benfica-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.