Il 29 novembre 2023, sotto le luci dello Stadio Da Luz di Lisbona, il Benfica ospita l’Inter in un incontro chiave del 5° turno del Girone D della Champions League. Mentre il Benfica, già eliminato, cerca di riscattare una campagna europea deludente, l’Inter, già qualificata agli ottavi, punta a conquistare il primo posto del gruppo. Questa partita non è solo un test per le ambizioni europee dell’Inter, ma anche un’occasione per il Benfica di mostrare la propria resilienza e agganciare un posto in Europa League.

Benfica-Inter, Comparazione quote

Nella sfida attesissima tra Benfica e Inter, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco come i principali bookmakers quotano l’incontro:

Snai : Benfica (1): 2.45 Pareggio (X): 3.40 Inter (2): 2.85

: Gol Gol : Benfica (1): 2.45 Pareggio (X): 3.45 Inter (2): 2.85

: Sportbet : Benfica (1): 2.50 Pareggio (X): 3.50 Inter (2): 2.90

:

Cos’è successo all’andata?

Nel match d’andata della fase a gironi di Champions League, giocato il 3 ottobre 2023, l’Inter ha superato il Benfica per 1-0 a San Siro. Una partita equilibrata con poche occasioni è stata decisa da una rete di Marcus Thuram nella ripresa. Nonostante diverse opportunità mancate da entrambe le squadre, l’Inter ha mostrato solidità in difesa e ha colpito al momento giusto, guadagnandosi una vittoria preziosa che ha contribuito a posizionarla in cima al gruppo insieme alla Real Sociedad.

Probabili Formazioni

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Morato; Neves, Luis; Di Maria, Silva, Joao Mario; Musa. All. Schimdt.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Cuadrado, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Il Benfica per un posto in Europa League

Il Benfica si avvicina a questa partita di Champions League in una situazione di contrasto tra le prestazioni nazionali e quelle europee. La squadra ha ottenuto 13 risultati utili consecutivi nel campionato e nella coppa nazionale, con 12 vittorie, dimostrando solidità e coesione. Tuttavia, in Champions, la realtà è stata drammaticamente differente. Il Benfica ha perso tutti e quattro i match del gruppo finora, segnando 1 solo gol e subendone 7. Questo rende il match contro l’Inter più di una semplice formalità; è un’opportunità per il Benfica di riscattare il proprio prestigio in Europa. Tuttavia, il compito non sarà facile, soprattutto a causa delle assenze per infortunio di Bah e Neres, mentre Kokcu è tornato disponibile​​.

L’Inter per il primo posto nel girone

L’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, si presenta a questo incontro in una posizione di forza, sia a livello nazionale che europeo. La squadra ha collezionato 10 risultati utili consecutivi, inclusi 8 successi tra tutte le competizioni. Già sicura della qualificazione agli ottavi di finale di Champions, l’Inter ora punta a consolidare il proprio primato nel gruppo D. Nel recente big match di Serie A contro la Juventus, l’Inter ha pareggiato 1-1, mantenendo la vetta della classifica con un margine di due punti sui secondi classificati. Tuttavia, la squadra dovrà affrontare il Benfica senza Pavard e Bastoni, entrambi infortunati, mentre Arnautovic e Cuadrado sono recuperati, con quest’ultimo che dovrebbe partire titolare.

Numeri e curiosità di Benfica Inter

Prestazioni Passate: Il Benfica non ha mai vinto contro l’Inter nelle principali competizioni europee, con un bilancio di 2 pareggi e 4 sconfitte. L’Inter, invece, ha vinto solo due delle sue 11 trasferte in Portogallo, ma uno di questi successi è stato proprio contro il Benfica​​.

Ángel Di María del Benfica è secondo solo a Lionel Messi per assist forniti in Champions League dal 2007, mentre Lautaro Martinez dell’Inter ha effettuato il 34% dei tiri totali della sua squadra in questa edizione della competizione​. Prossimi match: La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Napoli nel prossimo turno di campionato, il che potrebbe influenzare le scelte tattiche e di formazione del tecnico.

Pronostico Benfica Inter e analisi finale

In vista della sfida Champions League tra Benfica e Inter, le statistiche storiche e le prestazioni recenti delle squadre suggeriscono un incontro intrigante. Il Benfica, pur essendo forte nel campionato nazionale, ha avuto difficoltà in Europa, non vincendo mai contro l’Inter in sei incontri precedenti e perdendo le ultime tre partite casalinghe senza segnare. Considerando la lotta del Benfica per trovare la rete e l’attuale solidità dell’Inter, si prevede che la partita possa pendere a favore dei nerazzurri. Tuttavia, giocando in casa e cercando di riscattare la propria immagine europea, il Benfica potrebbe sorprendere, rendendo la partita più equilibrata di quanto suggeriscano le statistiche, occhio perciò ad un potenziale gol dei Portoghesi. Nonostante ciò il pronostico si inclina verso una possibile vittoria o un pareggio per l’Inter. Ángel Di María e Lautaro Martinez sono i giocatori chiave da tenere d’occhio, dato il loro impatto significativo nelle prestazioni delle rispettive squadre.