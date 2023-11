Al Da Luz, mercoledì sera alle ore 21,00, andrà in scena un match che apparentemente sembra non dire molto in termini di posta in palio ma che potrebbe risultare fondamentale per gli obiettivi del Benfica e dell’Inter. I lusitani si presentano al quinto appuntamento del girone D di Champions League nella maniera più inaspettata: ultimi a quota 0 punti. Per la banda di Roger Schmidt l’obiettivo è ormai l’Europa League e risulterà fondamentale fare risultato contro i nerazzurri per mantenere viva questa possibilità, anche se gli encarnados sono reduci da una netta sconfitta per 3-0 contro i baschi nell’ultima giornata di Champions.

L’Inter, invece, è certa della qualificazione e può affrontare la trasferta in maniera più serena. Simone Inzaghi, dopo l’1-0 contro gli austriaci, potrà dare maggior spazio alle seconde linee, senza abbassare il livello di attenzione nei confronti di un avversario prestigioso e con giocatori di qualità. I nerazzurri, infatti, hanno blindato la qualificazione ma devono ancora conquistare il primo posto nel girone. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile in Tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, oppure in streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Bernat; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Roger Schmidt.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.