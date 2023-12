Si chiude il Gruppo D, stesso dell’Inter, con la sfida tra Benfica e Salisburgo. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. Difesa affidata a Victor e Otamendi come centrali, con Aursnes e Morato sulle fasce. Centrocampo affidato a Neves e Kocku, alle spalle di Di Maria, Silva e Joao Mario. In avanti il solo Musa. Tra i pali c’è Trubin.

Le probabili formazioni:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Victor, Otamendi, Morato; Neves, Kocku; Di Maria, Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt.

SALISBURGO (5-4-1): Schlager; Dedic, Piatkowski, Pavlovic, Ulmer; Gourna-Douath; Capaldo, Sucic; Gloukh; Simic, Konate. All. Struber.