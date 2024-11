Benitez elogia il Lipsia: “Per l’Inter un’insidia ma Inzaghi non tradisce mai”

“Vince in scioltezza in campionato, però il Lipsia è un’insidia, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite”. Commenta così Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, che ha parlato in vista della sfida di questa sera di San Siro.

Benitez: “Mai fidarsi delle squadre tedesche”

E poi ancora: “Delle tedesche non bisogna mai fidarsi, lo sa benissimo Inzaghi, che ha l’opportunità di mettersi in condizione di ulteriore vantaggio. Gli attaccanti stanno benissimo, come dimostrato a Verona, e anche i sostituti dei titolari hanno dato risposte convincenti: all’orizzonte ci sono altre sfide delicate, non è possibile allentare per un attimo e i campioni d’Italia lo sanno, perché Inzaghi non tradisce mai e sa tenere altissima l’attenzione”.