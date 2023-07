Bergomi dimentica Lukaku: “Ha fatto una scelta e non si torna indietro. Su Milan e Juve..”

Intervistato a “La Gazzetta dello Sport”, Beppe Bergomi è tornato a parlare del caso Lukaku, e che ha costretto l’Inter a virare su altri obiettivi.

Bergomi: “Lukaku è dominante in serie A”

“La vita è fatta di scelte e Lukaku l’ha fatta. Non c’è modo di recuperare dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con Milan e Juventus. Adesso non si torna indietro. Io l’ho sempre difeso, anche quando veniva criticato per i gol sbagliati. L’ho sempre considerato dominante in Serie A. Proprio per questo, dal mio punto di vista, il tradimento è ancora maggiore. Lukaku è indifendibile, adesso è giusto che pensi alla sua carriera”.